Halloween al Castello di Roccascalegna

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Il 31 ottobre, nella notte più paurosa dell’anno, venite a visitare il Castello di Roccascalegna col favore delle tenebre! In una cornice unica, fino alle ore 20, le nostre guide vi racconteranno la leggenda del sanguinario barone Corvo de Corvis e dello Ius Primae Noctis, e vi accompagneranno alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dalle ore 19 la Cartomante vi svelerà cosa il futuro ha in serbo per voi, ed alle ore 20.00 e 21.00 Rukola vi incanterà con le evoluzioni nel fuoco di “Sogno ad occhi aperti.” E chi verrà mascherato, o truccato, a tema #Halloween avrà diritto al biglietto d’ingresso ridotto! Il 1 novembre alle ore 17 Mago Luigi incanterà i più piccoli coi suoi trucchi di magia!

Lo riporta una nota diffusa, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it