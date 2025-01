“I Tre Moschettieri – Opera Pop” Pescara

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:“I Tre Moschettieri – Opera Pop”: il debutto e le nuove date del tour teatrale Dopo il successo delle anteprime a Milano e Roma, il calendario de “I Tre Moschettieri – Opera Pop” si arricchisce con nuove date – si apprende dalla nota stampa. Lo spettacolo ha debuttato il 2 novembre 2024 a Isernia e toccherà i principali teatri italiani nei mesi successivi – precisa il comunicato. Tra le tappe imminenti, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà due serate il 14 e 15 gennaio 2025 alle 21:00. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, mentre ulteriori informazioni si possono trovare sul sito di Best Eventi, organizzatore dell’evento – La produzione, curata da Stefano Francioni Produzioni e Teatro Stabile d’Abruzzo, reinterpreta il celebre romanzo di Alexandre Dumas in chiave musicale italiana – Protagonisti Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone nei panni dei tre moschettieri, con la regia e direzione artistica di Giuliano Peparini, accompagnati dalle coreografie di Veronica Peparini e Andreas Muller. I testi sono di Alessandro Di Zio e le musiche di Giò Di Tonno – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo spettacolo fonde musica, danza e prosa in una narrazione emozionante che esplora temi senza tempo come amicizia, amore, onore e ambizione – Giuliano Peparini ha sottolineato come il racconto di Dumas risuoni ancora oggi, rappresentando sfide e valori universali – precisa la nota online. L’opera porta in scena l’eterna lotta tra “buoni” e “cattivi”, ponendo al centro valori spesso dimenticati e riflettendo sulle contraddizioni del mondo contemporaneo – La storia intreccia amicizia e amore, ma anche vendetta e ambizione, in un crescendo di emozioni che culminano in un finale dolceamaro – aggiunge testualmente l’articolo online.

