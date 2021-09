la Squadra Mobile arresta un uomo in possesso di un 1 kg e mezzo di eroina e mezzo kg di marijuana

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Teramo:

Da tempo era attenzionato da Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Teramo l’uomo ( P.S. del 1966) incensurato , tratto in arresto, nella giornata di ieri – aggiunge la nota pubblicata. I continui servizi preventivi svolti costantemente dalla Squadra Mobile su impulso del Questore di Teramo corredati dalla imprescindibile attività -info- investigativa posta in essere permettevano di rinvenire nella sua disponibilità, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nell’appartamento sito in una frazione del comune di Campii dove l’uomo vive da solo, una busta di plastica trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di circa 100 grammi, 8 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 10 grammi ed un involucro di cellophane contenente analogo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana – si apprende dal portale web ufficiale. I quantitativi erano occultati all’interno di un mobile pensile della sala da pranzo ove veniva rinvenuto anche un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento dello stupefacente – L’attività di ricerca veniva quindi estesa anche alle aree pertinenti e precisamente all’interno del fondaco dell’abitazione, ove venivano rinvenuti altri 8 involucri contenenti complessivamente circa 1,400 KG di sostanza stupefacente del tipo eroina e 2 vasi di vetro contenenti complessivamente circa mezzo KG di sostanza stupefacente del tipo marijuana – viene evidenziato sul sito web. L’ingente quantitativo di eroina, in base al grado di purezza, avrebbe sicuramente moltiplicato il suo valore di mercato, grazie alle ed. operazioni di taglio con sostanze che consentono di raddoppiarne o triplicarne il peso, per poi essere immesso sul mercato al dettaglio – recita il testo pubblicato online. Espletate le formalità procedurali, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Poggioreale (NA) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it