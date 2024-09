L’analisi di Aldo Ronci: “L’Abruzzo ha perso 12.000 occupati in pochi mesi”

Aldo Ronci, noto economista, ha diffuso un nuovo L’OCCUPAZIONE in Abruzzo nel I semestre 2024 in Abruzzo nel primo semestre del 2024, mettendo in luce quella che, secondo tale analisi, appare una situazione di marcata difficoltà economica e sociale per la regione.

Calo degli occupati Tra il quarto trimestre del 2023 e il secondo trimestre del 2024, l’Abruzzo ha registrato una riduzione significativa del numero di occupati – secondo tale rapporto – con una perdita di 12.000 posti di lavoro. Questo calo ha segnato un decremento del 2,4%, ponendo la regione tra le ultime a livello nazionale per performance occupazionale. A livello nazionale, al contrario, si è assistito a un aumento dello 0,7%. Questo preoccupante trend negativo è stato guidato principalmente dalla diminuzione degli occupati nel settore dei servizi (-18.000 unità) e in quello delle costruzioni (-10.000 unità), che colloca l’Abruzzo all’ultimo posto nella graduatoria nazionale per le costruzioni. Anche l’industria, settore tradizionalmente trainante dell’economia regionale, ha subito una flessione di 1.000 unità, pur rimanendo sostanzialmente stabile.

Aumento della disoccupazione Parallelamente, sempre secondo il rapporto dell’economista Aldo Ronci, i dati relativi alla disoccupazione sarebbero altrettanto allarmanti. Nel primo semestre del 2024, i disoccupati sono aumentati di 11.000 unità, segnando un incremento del 26,7%, un valore nettamente in controtendenza rispetto alla media nazionale che ha registrato un calo dell’11,8%. Questo posiziona l’Abruzzo all’ultimo posto nella graduatoria nazionale per l’aumento della disoccupazione, con un tasso di disoccupazione che si attesta al 9,7%, ben 2,9 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.

Settori economici in difficoltà L’analisi di Ronci mette in evidenza le forti difficoltà di alcuni settori economici fondamentali per la regione. Il commercio, alberghi e ristoranti hanno visto un incremento di 12.000 occupati, ma questo dato positivo non è riuscito a bilanciare le gravi perdite nei servizi e nelle costruzioni. Inoltre, l’industria, sebbene in lieve decrescita, ha mantenuto una relativa stabilità. Un dato particolarmente interessante riguarda l’agricoltura, che ha registrato un incremento del 35,2%, in controtendenza rispetto al calo nazionale del 3,8%.

Imprese e export Anche il tessuto imprenditoriale abruzzese ha subito contraccolpi secondo l’analisi di Ronci. Nel primo semestre del 2024, le imprese sono diminuite di 238 unità, pari a una flessione dello 0,16%, che contrasta con l’incremento nazionale dello 0,31%. Sul fronte dell’export, l’Abruzzo ha registrato un incremento di 106 milioni di euro (+2,1%), un dato positivo che però nasconde forti disuguaglianze tra settori. L’industria automobilistica ha subito una flessione di 106 milioni, mentre il settore farmaceutico ha registrato un aumento di 281 milioni, contribuendo così a salvare il risultato complessivo delle esportazioni.

L’analisi di Aldo Ronci evidenzia, secondo i dati riportati nel report, una fase di difficoltà economica per l’Abruzzo, dovuta in gran parte alla struttura produttiva regionale, caratterizzata dalla predominanza di micro imprese (96% del totale) con scarsa propensione all’innovazione.

DI SEGUITO IL REPORT COMPLETO:

L’OCCUPAZIONE in Abruzzo nel I semestre 2024