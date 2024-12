Nel cuore dell’Abruzzo, tra le bellezze naturali e storiche dell’Aquila, nasce una realtà imprenditoriale che ha saputo combinare passione, tradizione e innovazione: Plus Watch. Questa azienda, guidata dall’ingegnere Alantino Sponta, si è affermata come una delle principali protagoniste nel settore degli orologi di lusso, conquistando un ruolo di rilievo sia in Italia che all’estero.

Una storia di passione e intraprendenza

Alantino Sponta, 42 anni, aquilano doc, ha dato vita a Plus Watch nel 2005. Nato in una famiglia legata al settore dell’accoglienza, Sponta ha saputo trasformare una passione personale in un’attività imprenditoriale di successo. La sua formazione ingegneristica e la determinazione tipica della gente abruzzese sono state fondamentali per affrontare un mercato altamente competitivo e specializzato.

Quello di Sponta con gli orologi è stato un amore nato quasi per caso, ma che ha presto rivelato un enorme potenziale. “L’orologio non è solo un oggetto di lusso”, spiega il fondatore. “È uno status symbol e, negli anni, si è affermato come una vera e propria forma di investimento”. Questa visione ha guidato Plus Watch nella selezione di pezzi unici e prestigiosi, capaci di aumentare il loro valore nel tempo.

Un’azienda che fa scuola nel settore

Ciò che distingue Plus Watch non è solo la qualità dei suoi prodotti, ma anche l’attenzione maniacale alla trasparenza e alla fiducia dei clienti. L’azienda è stata la prima in Italia a rilasciare un certificato che garantisce autenticità, precisione di marcia e funzionalità degli orologi venduti. Questo approccio ha permesso a Plus Watch di guadagnare una reputazione solida e di diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità e affidabilità.

Grazie a piattaforme come Chrono24, uno dei marketplace più importanti al mondo per gli orologi di lusso, Plus Watch ha consolidato la sua presenza internazionale. “Abbiamo venduto quasi 9mila orologi su Chrono24”, racconta Sponta, “e le recensioni sono tutte positive. Questo dimostra che abbiamo saputo costruire un rapporto di fiducia con i nostri clienti”.

L’innovazione come chiave del successo

Il successo di Plus Watch non si limita al mercato tradizionale. L’azienda ha saputo innovare, portando l’eccellenza italiana nel mondo digitale. La recente introduzione di un sistema avanzato di tracciamento degli acquisti e l’implementazione di funzionalità personalizzate, come la possibilità di finanziare l’acquisto degli orologi, dimostrano una costante attenzione alle esigenze dei clienti.

Plus Watch offre una gamma che spazia dagli orologi di fascia media a quelli di altissimo valore, con modelli che raggiungono anche i 200mila euro. “La nostra missione è garantire che ogni cliente trovi l’orologio perfetto per le proprie esigenze”, afferma Sponta.

Uno sguardo al futuro

Oggi Plus Watch guarda al futuro con ambizione. Con oltre 2.000 modelli disponibili, un team altamente specializzato e una clientela che si estende in tutto il mondo, l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide, mantenendo al centro la soddisfazione del cliente e l’eccellenza dei suoi prodotti.

Sul sito ufficiale, www.pluswatch.it, è possibile esplorare l’ampia selezione di orologi disponibili, conoscere la filosofia aziendale e vivere un’esperienza d’acquisto unica, supportata da un servizio clienti di altissima qualità.

Perché scegliere Plus Watch

Plus Watch rappresenta l’eccellenza abruzzese nel panorama internazionale degli orologi di lusso. È la dimostrazione che, con passione, dedizione e un forte legame con le proprie radici, è possibile trasformare un sogno in una realtà di successo. Per gli appassionati, gli investitori e chiunque desideri possedere un pezzo unico, Plus Watch è il punto di riferimento ideale, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare valore.