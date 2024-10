“L’aneme de le muorte” alla Riserva regionale Oasi di Serranella

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Vi aspettiamo sabato 26 ottobre, con l’evento “L’aneme de le muorte”, per raccontarvi e ascoltare da voi le storie che da tempo si tramandano in Abruzzo, storie di personaggi strani, dispettosi, inquietanti, minacciosi, che fanno parte della tradizione e del folklore abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo faremo in vostra compagnia, passeggiando lungo i sentieri dell’oasi, ma anche seduti a lume di candela sorseggiando una calda tisana – Vi va di raccontarci le storie che i vostri nonni vi hanno lasciato in eredità? Noi vi aspettiamo in Oasi, per trascorrere insieme un paio di ore per un “Halloween all’Abruzzese”. Se vi va portate storie da leggere e una candela (se l’avete). Evento gratuito, prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per info e prenotazioni (solo sms o whatsapp): 333-7971892 oppure 339-7384228

