L’Aquila, Assessore Lancia incontra ambasciatore del Belgio in Italia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessore con delega ai Rapporti internazionali del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha accolto questa mattina presso il Palazzetto dei Nobili l’Ambasciatore del Belgio in Italia, S.E. Pierre-Emmanuel De Bauw.“Un incontro cordiale nel corso del quale ? stato ribadito il profondo legame esistente tra l’Abruzzo e il Belgio, Paese in cui ? fortemente radicata e perfettamente integrata una numerosa comunit? di nostri connazionali – precisa la nota online. – spiega l’assessore – Un rapporto che nel tempo si ? consolidato e rafforzato, aprendo ad una fattiva cooperazione tra con l’Italia nei settori del farmaceutico, con L’Aquila che pu? contare la presenza di stabilimenti di aziende leader in Italia e nel mondo, e delle life sciences”.“Con l’Ambasciatore De Bauw ? stata riaffermata la volont? di proseguire in questa proficua collaborazione in vista dei due importanti appuntamenti che vedranno la nostra citt? protagonista e su cui siamo gi? a lavoro da tempo: il Giubileo 2025 e la grande sfida di L’Aquila Capitale della Cultura 2026” ha concluso Lancia – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it