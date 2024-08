L’Aquila, Giunta: ok a progetto esecutivo per completamento lavori Teatro Comunale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per il completamento degli interventi di restauro e adeguamento funzionale del Teatro Comunale dell’Aquila “Nazzareno De Angelis”.Miglioramento sismico della struttura e realizzazione della parte impiantistica e scenotecnica al centro del documento approvato dall’esecutivo e che pu? contare su una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro complessivi.Ai 9 milioni gi? a disposizione con le delibere Cipe 112/2017 (6 milioni di euro) e 52/2021 (3 milioni) si sono, infatti, aggiunti i 5 milioni stanziati dal ministero della Cultura nell’ambito del piano strategico denominato “Grandi progetti beni culturali”, varato dalla Conferenza Stato Regioni il 2 maggio scorso – riporta testualmente l’articolo online. Nel mese di giugno, alla presenza del ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, ? stata sottoscritta una convenzione tra Segretariato regionale del ministero della Cultura per l’Abruzzo, Comune dell’Aquila, Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila, d’intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Una intesa che trasferisce la responsabilit? del processo di rinascita del teatro del capoluogo abruzzese, gravemente danneggiato dal sisma del 2009, dal Segretariato per i beni culturali dell’Abruzzo al Comune dell’Aquila in qualit? di soggetto attuatore insieme a Usra – si apprende dal portale web ufficiale. “Ora possiamo procedere all’indizione del bando di gara per ultimare i lavori in uno dei cuori dell’effervescenza culturale cittadina – Un luogo identitario della nostra comunit?, attualmente interessato dalle opere di riqualificazione della piazza esterna, finanziate con 1,2 milioni a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – L’intervento, determinante, del governo ha consentito di puntare al secondo lotto di lavori, dopo un periodo di impasse che insieme ad Usra abbiamo superato per affrontare una sfida avvincente e complessa come quella di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

