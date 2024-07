L’Aquila, Modifiche alla viabilità 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:S.S.80 senso unico in direzione Centro il 29 Luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 267 del 25.07.24 finalizzata alla modifica della viabilit? sul tratto urbano della Strada Statale 80. Per consentire ai tecnici del Comune l’effettuazione dei saggi propedeutici alla redazione del progetto di riqualificazione del manto stradale, dalle 7 alle 14 di luned? 29 luglio, verr? istituito un senso unico in direzione centro citt? nel tratto della S.S.80 compreso tra le intersezioni con via Madonna di Pettino e via Fermi – aggiunge la nota pubblicata. Si consiglia di utilizzare in alternativa alla Strada Statale 80 le limitrofe Via della Comunit? Europea e via Enrico de Nicola – si legge sul sito web ufficiale. L’ordinanza ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_542639_0_3.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it