L’Aquila, Rimborso spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo: al via le domande online

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila conferma il proprio impegno concreto per il Diritto allo studio, garantendo anche quest’anno la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado – riporta testualmente l’articolo online. L’Assessore alle Politiche Sociali Educative e scolastiche Manuela Tursini sottolinea: “Investire nell’istruzione significa investire nel futuro della nostra comunit?. Vogliamo supportare concretamente le famiglie e gli studenti, affinch? nessuno venga lasciato indietro per ragioni economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”A partire dal 3 febbraio 2025 e fino al 3 marzo 2025, sar? possibile presentare domanda esclusivamente in modalit? online attraverso la piattaforma dedicata: bandisocialescuola – viene evidenziato sul sito web. comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – itL’Amministrazione invita tutti i cittadini interessati a presentare la domanda nei tempi previsti e a consultare il sito istituzionale dell’Ente per ulteriori dettagli sui requisiti e le modalit? di accesso al beneficio –

