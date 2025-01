L’Aquila, San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Municipale. Lunedì 20 gennaio alle ore 11.00 la celebrazione in onore del protettore nella chiesa di San Pietro a Coppito in via Roma

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Come tradizione anche quest’anno il corpo della Polizia Municipale dell’Aquila onora il 20 gennaio il suo Santo protettore, San Sebastiano Martire, con una celebrazione che si terr?, come consuetudine degli ultimi anni, in una delle chiese restituite alla comunit? dopo gli interventi di restauro post-sisma”.? quanto si legge in una nota trasmessa dall’assessore con delega alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “la messa sar? celebrata luned? 20 alle ore 11.00 dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila S. Ecc.za Rev.ma mons. Antonio D’Angelo, nella rinata chiesa capo-quarto di San Pietro a Coppito in via Roma, all’interno della quale ? interessante sottolineare la presenza di un maestoso affresco, raffigurante proprio il Santo Martire Sebastiano – Al termine della celebrazione ci sar? la benedizione del personale del corpo della municipale e dei loro mezzi – ? doveroso ringraziare quanti stanno in questi giorni collaborando per la riuscita di questa iniziativa ed anche quanti parteciperanno alla celebrazione, molto sentita da tutti gli appartenenti al Corpo”.

