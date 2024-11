Nam: un futuro nuovo per i giovani dell’Abruzzo

In data 08 novembre è stata inaugurata la nuova filiale di Nam Spa nel cuore della città di Pescara. La sede a Pescara, situata in Corso Guglielmo Marconi 277, rappresenta un nuovo punto di opportunità lavorative per la comunità, rafforzando la presenza di Nam sul territorio e le occasioni di collaborazione con le aziende locali. Gli uffici saranno operativi tutti i giorni, con un team di esperti a disposizione delle imprese e dei lavoratori.

La nuova agenzia per il lavoro NAM offre condizioni commerciali vantaggiose alle aziende del Parco Industriale, con servizi specializzati per la qualificazione dei candidati, oltre ai tradizionali servizi di somministrazione di lavoro. Questo è un ulteriore passo per accrescere l’attrattività e la competitività dell’area, che adesso dispone di un servizio “a portata di mano”, in risposta alla crescente esigenza di facilitare l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro.

NAM non è solo un partner affidabile per la ricerca di lavoro, ma è anche un motore di sviluppo e crescita. NAM è la prima agenzia per il lavoro che utilizza l’intelligenza artificiale, in quanto impiega un software sviluppato con AI per la selezione del personale, creato appositamente per l’azienda. NAM Spa utilizza l’intelligenza artificiale per la ricerca dei profili nel database, e il software stesso supporta il team di recruiters nella creazione delle domande per i colloqui e nei test di valutazione delle competenze soft e hard dei candidati.

All’inaugurazione erano presenti le aziende più significative della Regione Abruzzo. Per chi non conosce NAM SpA, è un’agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti di Nam condividono una visione comune che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.