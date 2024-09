Ortona, è mobilitazione social; possibile soggetto individuato

Ortona si è stretta attorno alla vicenda del giovane Alex, il 18enne investito nella notte di mercoledì 4 settembre in via de Ritis mentre viaggiava in bicicletta, con l’automobilista che è fuggito senza prestare soccorso. La notizia dell’incidente ha scatenato una forte mobilitazione sui social, dove i cittadini si stanno organizzando per cercare di individuare in tutti i modi il responsabile attraverso segnalazioni e avvistamenti.

Numerosi utenti hanno condiviso appelli, fornendo dettagli su possibili avvistamenti di auto con danni visibili o ammaccature compatibili con l’incidente. Le richieste di informazioni su veicoli che potrebbero essere coinvolti, in particolare con fanali o parabrezza rotti, continuano a circolare nella speranza di aiutare le autorità nelle indagini.

Nel frattempo, Alex continua a lottare in ospedale in condizioni critiche. Tutta la comunità spera in una sua pronta ripresa, mentre emergono nuovi dettagli sull’indagine.

Secondo alcune voci, le forze dell’ordine avrebbero individuato un possibile soggetto legato all’incidente, ma non ci sono ancora certezze e il condizionale rimane d’obbligo fino a ulteriori sviluppi ufficiali.