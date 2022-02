PESCARA: approfittava della sua attività lavorativa di food-delivery consegnando droga a domicilio

Polizia, ultime dal sito:

Nel corso dell’operazione interforze ad alto impatto di venerdì 4 febbraio u.s., la Polizia di Stato ha arrestato un pescarese di 31 anni che, approfittando della sua attività lavorativa di food-delivery, consegnava droga a domicilio – riporta testualmente l’articolo online. Il giovane, senza precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 4 etti di marijuana, un etto di hashish e un bilancino elettronico di precisione funzionante, rinvenuti a seguito di perquisizione locale eseguita dalla Squadra Mobile all’interno di un magazzino di pertinenza dell’abitazione, occultati all’interno del bauletto dello scooter con il quale effettuava le consegne a domicilio – recita il testo pubblicato online. Il Giudice del Tribunale di Pescara, dopo aver convalidato l’arresto, ha adottato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it