PESCARA: ARRESTATO PARCHEGGIATORE ABUSIVO

La Polizia di Stato ha arrestato un parcheggiatore abusivo che ieri pomeriggio ha avvicinato un’automobilista pretendendo minacciosamente denaro per il posteggio dell’autovettura e, non avendolo ottenuto, ha danneggiato la macchina graffiandola – L’automobilista, una donna di 37 anni, è entrata nel parcheggio pubblico nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Pescara Centrale – La sua attenzione è stata attirata dall’ uomo che le ha indicato il posto libero dove posteggiare, ma lei lo ha ignorato sistemando l’auto altrove – si apprende dalla nota stampa. L’ uomo ha preteso comunque soldi e ha minacciato la donna di danneggiare la macchina se non avesse pagato – La donna che si era rifiutata di consegnare il denaro, dopo essersi avviata si è voltata ed ha visto che il parcheggiatore abusivo si è avvicinato alla macchina e l’ha graffiata – viene evidenziato sul sito web. La vittima ha segnalato il fatto alla Sala Operativa della Questura che ha subito inviato sul posto la Squadra Volante che ha rintracciato l’uomo, un italiano senza fissa dimora, arrestandolo per tentata estorsione e danneggiamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

