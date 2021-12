PESCARA: Arresto per furto cavi di rame

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Un equipaggio della Volante, transitando nel tratto compreso tra le stazioni FS Tribunale e Porta Nuova, ha notato un uomo che trasportava alcuni cavi elettrici – precisa il comunicato. Dopo pochi minuti di appostamento, gli agenti hanno visto l’uomo saltare da un muretto di cinta dirigendosi verso la sua autovettura in cui stava caricando i cavi elettrici lasciati in precedenza sul terreno – aggiunge testualmente l’articolo online.

Gli agenti hanno poi accertato che l’uomo aveva sistemato nella sua autovettura dei cavi in rame che aveva tranciato utilizzando una tronchese trovata poco distante –

Per questo motivo L. M. M. di 50 anni, residente a Pescara e con diversi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per furto aggravato ed il P.M. di turno ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida –

