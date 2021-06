PESCARA: Arresto per spaccio di droga

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha tratto in arresto F.M., 42enne pescarese con diversi precedenti, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Squadra Volante, impegnata in servizio di controllo del territorio, ha notato, in Via Salara Vecchia, un’autovettura con a bordo quattro giovani che sono stati avvicinati da un ragazzo proveniente dal retro di una palazzina: gli agenti si sono accorti che quest’ultimo ha consegnato un oggetto di forma cilindrica ai giovani nell’auto ricevendo in cambio alcune banconote – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il rapido scambio, l’autista usciva dalla via e si è allontanato in direzione monti, mentre il venditore è entrato nella vicina palazzina – viene evidenziato sul sito web. Gli agenti, a quel punto, sono intervenuti con l’ausilio di un’altra volante che transitava in zona, per controllare sia gli occupanti dell’autovettura, sia il ragazzo – riporta testualmente l’articolo online. Un passeggero dell’auto è stato trovato in possesso di un involucro contenente 2 gr di marijuana; Il ragazzo che era rientrato nella palazzina è stato invece sorpreso a gettare dal balcone una grande busta di colore nero, generalmente usata per la raccolta dell’immondizia, contenente 2,8 kg di marijuana – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente lo stesso giovane ha consegnato spontaneamente una busta in cellophane con altra sostanza stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da un accurata perquisizione nei rimessaggi presenti, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto, varie buste adatte al sottovuoto, ulteriori 71 gr di marijuana e denaro contante in diversi tagli per un importo di 225,00 euro – Sulla scorta di tali circostanze il giovane che aveva gettato la droga dal balcone, identificato per F.M. 42enne pescarese, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero posto a detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida – si apprende dal portale web ufficiale.

