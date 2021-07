Pescara: Arresto per violazione dell’Obbligo di Dimora

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

N.H., marocchino di 20 anni, era stato arrestato il 20 luglio scorso a Villa Raspa per una spaccata – In sede di convalida, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora che, però, ha violato, essendo stato trovato il giorno dopo, dalla Squadra Volante, a Rancitelli – aggiunge la nota pubblicata. L’A.G., ricevuta la richiesta di aggravamento della misura, ha disposto la custodia cautelare in carcere e, pertanto, ieri, gli Agenti della Volante hanno rintracciato e portato in carcere N.H., uno dei principali autori di spaccate notturne – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Questura di Pescara e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it