PESCARA: Commemorazione di Giovanni Palatucci

Nel giardino di Piazza Italia, si è svolta la cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume che, durante la seconda guerra mondiale, ha sacrificato la propria vita per salvare migliaia di ebrei dalle deportazioni – precisa il comunicato. Il Questore Luigi Liguori ha ricordato il valoroso Funzionario di Polizia quale eroe scomodo, citando una lettera che lo stesso aveva inviato ai genitori nel 1941, nella quale, consapevole della sua diversità nell’interpretare il proprio lavoro, esternava soddisfazione nello svolgerlo perché gli dava “la possibilità di fare un po’ di bene al prossimo”. Alla cerimonia hanno preso parte gli studenti del Liceo Classico G. D’Annunzio che hanno partecipato alla commemorazione con una rappresentanza composta dalle classi 4B, 4G e 4 Gamma – viene evidenziato sul sito web. I ragazzi,dopo un approfondimento didattico sul valoroso Funzionario di Polizia, hanno condiviso con tutti i presenti le loro riflessioni sull’ex Questore di Fiume, accomunate dal seguente pensiero: ” È necessario ricordare Giovanni Palatucci, la sua vita e la sua morte, la sua solidarietà e la sua forza – Prendere ad esempio lui e coloro che hanno scelto di non abbassare lo sguardo – Oggi siamo qui per la sua storia, in nome della sua giustizia e dell’umanità di chi si sacrifica in favore del più debole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La storia di chi ha cercato di rendere il mondo un posto migliore; perciò sta a noi dimostrare che è possibile sognare un mondo libero da ogni sopruso ed essere parte attiva per tutelare i diritti di tutti, per tutti.” Un grazie di cuore dalla Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online.

