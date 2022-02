PESCARA: Daspo Urbano per 14 giovani

Polizia, ultime dal sito:

La notte del 31 ottobre 2021, all’esterno di un noto locale cittadino , numerosi ragazzi, divisi in due gruppi, partecipavano ad una violenta rissa scaturita da un contrasto sorto inizialmente tra due di loro all’interno del locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile ha consentito, grazie alla visione dei filmati del sistema di video-sorveglianza del locale e alle numerose testimonianze acquisite nell’immediatezza dei fatti, di identificare quattordici giovani tra italiani e stranieri coinvolti nell’evento delittuoso – riporta testualmente l’articolo online. Quattro di loro hanno riportato lesioni variabili da 7 a 15 giorni – precisa la nota online. Tutte le persone identificate sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata – si apprende dal portale web ufficiale. All’esito dell’attività’ di indagine, il Questore Luigi Liguori ha adottato nei confronti di ciascuno dei quattordici indagati il provvedimento del Daspo urbano che ha la durata di un anno e prevede il divieto di accedere e di stazionare nelle immediate adiacenze delle discoteche del capoluogo nonché il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento della movida cittadina –

