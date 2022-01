PESCARA: due arresti per droga

Polizia, ultime dal sito:

La Polizia di Stato, nel corso di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei resti di droga, ha proceduto all’arresto di due pescaresi di 47 e 31 anni – precisa la nota online. Il personale della Sezione Stupefacenti della Squadra Mobile ha fermato un uomo e una donna che erano a bordo di un’autovettura, vicino all’ ospedale di Pescara – Gli agenti hanno proceduto a perquisizione rinvenendo e sequestrando 103,5 grammi di cocaina – si legge sul sito web ufficiale. Nell’appartamento dell’uomo sono stati trovati altri 12,3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, posti sotto sequestro insieme alla somma di 3.500,00 euro in banconote di piccolo taglio che lo stesso aveva in tasca, ritenuta provento dell’attività di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. La donna, inoltre, è stata segnalata per la revoca del reddito di cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale.

