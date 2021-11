PESCARA: Furto all’interno del Centro Commerciale “Il Molino”

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Pescara:

la Polizia di Stato è intervenuta presso il Centro Commerciale Il Molino per segnalazione al 113 di una persona che aveva rubato dei capi di abbigliamento e stava discutendo con il Vigilante – si apprende dalla nota stampa. Gli agenti hanno verificato che un uomo di 26 anni, di origine gambina, aveva in mano una felpa ed un’altra l’aveva indossata: entrambe erano ancora munite di adesivi antitaccheggio e cartellini dei prezzi – precisa il comunicato. Poco prima, è stato notato dal Vigilante all’interno del supermercato, nei pressi della cassa, con in mano alcuni generi alimentari che però non ha pagato perché non aveva denaro a sufficienza – Il vigilante si è subito accorto che la parte superiore del corpo era particolarmente rigonfia per via degli indumenti sottratti dagli scaffali e occultati addosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Al momento di intervenire per recuperare la refurtiva, il ladro si è scagliato contro il vigilante aggredendolo verbalmente, minacciandolo di ritorsioni e cercando più volte di colpirlo nel tentativo di darsi alla fuga – si apprende dal portale web ufficiale. Il cassiere ha provveduto a chiamare il 113 e gli agenti, dopo avere bloccato ed iniziato le procedure d’ identificazione, hanno restituito la refurtiva al responsabile del supermercato, arrestando il gambiano per il reato di rapina impropria – si legge sul sito web ufficiale.

