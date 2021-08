PESCARA: Incendia cassonetti dei rifiuti

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

La notte tra sabato e domenica un giovane pescarese ha dato alle fiamme 7 cestini e 3 cassonetti porta rifiuti provocando anche la distruzione di sterpaglie su una scarpata – viene evidenziato sul sito web. L.V. di 19 anni, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio – Gli agenti della Squadra Volante sono risaliti all’identità dell’uomo grazie alla segnalazione di due cittadini che hanno dato una precisa descrizione del giovane e indicazioni sulla direzione di fuga – si legge sul sito web ufficiale. Gli incendi, alcuni alti oltre tre metri, sono stati spenti grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che hanno scongiurato una possibile estensione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona dalle quali si vede che lautore degli incendi, camminando a piedi, ha di volta in volta dato fuoco con un accendino, ai cestini dei rifiuti e ai cassonetti che ha incontrato lungo la strada – si apprende dal portale web ufficiale. Il giovane pescarese è stato fermato, durante le ricerche per il rintraccio, in zona Ospedale, con indosso gli stessi abiti descritti dal cittadino che ha segnalato laccaduto; risulta incensurato e, mostrandosi moto ansioso, ha spiegato agli agenti di aver voluto provare il nuovo accendino e di essere dispiaciuto per il gesto fatto – riporta testualmente l’articolo online.

