PESCARA: trovato alla guida di un veicolo rubato

Nell’ ambito dei servizi di vigilanza e controllo sulla SS714, nel territorio del Comune di Pescara, una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Piano D’Orta ha proceduto al controllo di un’autovettura BMW530D recante targa Bulgara – si apprende dal portale web ufficiale. Il veicolo è risultato rubato a Roma nel 2017, prima dell’ immatricolazione nello stato estero – Il conducente, cittadino bulgaro, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il veicolo è stato posto in sequestro per ulteriori accertamenti.

