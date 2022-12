Polizia, A/14 – VAL VIBRATA: CANE INVESTITO SOCCORSO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

Polizia, ultime dal sito:

Il Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di utenti in transito sulla A14, che riferivano di un cane vagante sull’autostrada nella zona della Val Vibrata – Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord inviati sul posto hanno effettivamente individuato sulla carreggiata nord, in prossimità del viadotto Vibrata, riverso vicino al guard rail, un cane meticcio di taglia media ferito a causa di un investimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli agenti si sono immediatamente prodigati per prestare il primo soccorso al povero animale che è stato tenuto al caldo – riporta testualmente l’articolo online. Sul posto è stata fatta intervenire l’unità di pronto intervento veterinario dell’ASL per trasportare la bestiola ferita all’ambulatorio dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato accertato che è privo di microchip. Nessuna traccia dell’investitore che, se individuato, sarebbe sanzionato a norma dell’articolo 189, comma 9 del Codice della Strada, per aver provocato l’investimento e non essersi adoperato per soccorrere l’animale investito – riporta testualmente l’articolo online. Per tale comportamento è prevista una sanzione da 491 a 1691 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it