Polizia, A BORDO DI UN’AUTO RUBATA CON CHIAVI E GRIMALDELLI DA SCASSO: DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio di ieri, un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in zona Rancitelli, mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un’automobile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha cambiato direzione e, dopo aver posteggiato l’auto in una strada privata, ha tentato di allontanarsi a piedi – Immediatamente gli agenti della Squadra Volante hanno bloccato l’uomo che si è mostrato molto nervoso, tanto da alimentare ulteriori sospetti – Infatti, dopo un’accurata perquisizione del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto una borsa contenete svariati arnesi da scasso – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguito di ulteriori verifiche, si è accertato che la vettura utilizzata dall’uomo era stata rubata in provincia dell’Aquila una settimana fa – si legge sul sito web ufficiale. Nei suoi confronti è quindi scattata l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ricettazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it