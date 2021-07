Polizia, Alcol e Droga: continuano i controlli della Polizia Stradale per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Teramo:

Nel tardo pomeriggio di ieri equipaggi del Distaccamento Polizia Stradale di Giulianova hanno effettuato specifici servizi di contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, denominata “Alcol e Droga”. Sono state controllati 30 autoveicoli e contestate 19 infrazioni al Codice della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Un conducente , M.D. di anni 38 di Bellante, disoccupato e con precedenti di polizia, è risultato positivo al controllo preliminare per l’assunzione di stupefacenti – L’atteggiamento nervoso del soggetto insospettiva gli Agenti che al riguardo decidevano di effettuare una perquisizione locale presso la sua abitazione ove rinvenivano sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana dal peso complessivo di circa 600 grammi, nonché materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, nr.2 piantine di marijuana germogliate, €uro 1000,00 (mille/00) in contanti di vario taglio – riporta testualmente l’articolo online. Al termine dell’attività, il soggetto su disposizione del PM di turno veniva posto gli arresti domiciliari.

