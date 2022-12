Polizia, ARRESTATO PER MANDATO DI CATTURA

- Advertisement -

La Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione tramite il portale in uso alla Polizia di Stato che verifica in tempo reale i nominativi degli ospiti nelle strutture ricettive – si apprende dalla nota stampa. Nello specifico, la segnalazione era riferita alla presenza in un albergo di Pescara di un uomo destinatario di un mandato di cattura – si legge sul sito web ufficiale. La Squadra Volante ha subito verificato chi fosse la persona che è stata rintracciata ed accompagnata in Questura dove è stata completata la procedura di identificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era da arrestare perché deve scontare la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Messina per i reati di maltrattamenti in famiglia – viene evidenziato sul sito web.

