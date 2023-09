Polizia, Arrestato un 60 enne di Lanciano per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale

Polizia, ultime dal sito:

Nel pomeriggio del 28.09.2023, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino residente nell’area Frentana di anni 60, per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Lanciano nel corso del turno, mentre espletavano il servizio di controllo del territorio, notavano un cittadino già conosciuto alle Forze di Polizia poichè destinatario del Provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dalla città di Lanciano emesso dal Questore della provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Per il motivo sopra esposto gli Agenti ritenevano opportuno procedere al controllo ma l’uomo, alla vista degli operatori, iniziava ad inveire contro di essi e a minacciarli con epiteti ingiuriosi tentando contestualmente di darsi alla fuga – viene evidenziato sul sito web. II prevenuto veniva immediatamente raggiunto dagli Agenti i quali tentavano invano di riportarlo alla calma venendo colpiti con calci e pugni per cui gli Operatori di Polizia a fatica riuscivano ad interrompere la reiterata condotta violenta – si legge sul sito web ufficiale. Per i fatti su esposti, il cittadino veniva tratto in arresto e condotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa del Giudizio di Convalida – viene evidenziato sul sito web.

