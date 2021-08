Polizia, Arrestato un 71 enne a Giulianova. Deve scontare una pena di 3 anni per violenza sessuale su una minorenne

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Teramo:

Stamane gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 71 anni A.A. originario della provincia di Foggia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Torino in quanto deve scontare la pena definitiva residua di anni 3 di reclusione a seguito di condanna per violenza sessuale ai danni di una minorenne avvenuta tra il 2013 e il 2018 in Valle d’Aosta – L’uomo è stato tratto in arresto a Giulianova dove attualmente risiede

