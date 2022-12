Polizia, ARRESTATO UN UOMO PER DUE RAPINE IN SUPERMERCATI COMMESSE IN POCHI GIORNI

- Advertisement -

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Pescara:

Squadra Mobile e Squadra Volante hanno arrestato un quarantenne pescarese che aveva appena compiuto una rapina in uno dei negozi di Acqua e Sapone di Pescara – Poco prima delle 17,00, il rapinatore ha fatto irruzione nel negozio di via San Donato con un coltello in mano e minacciando la commessa, si è portato via i soldi contenuti nella cassa fuggendo a piedi ed inseguito dal direttore che ha chiamato il 113. Subito in azione diverse pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile impegnate nei servizi disposti dal Questore Luigi LIGUORI proprio per contrastare, nel periodo delle festività natalizie, questo tipo di reati, che sono giunte immediatamente sul posto – riporta testualmente l’articolo online. Nel giro di pochissimi minuti, individuata l’abitazione dove si era nascosto, è stata fatta irruzione e il rapinatore è stato bloccato con il ritrovamento dei vestiti, del coltello e della somma asportata – si legge sul sito web ufficiale. Le modalità con cui ha agito sono identiche a quelle di un’ altra rapina consumata nella stessa zona pochissimi giorni fa nel supermercato Eurospin di via Aldo Moro – recita il testo pubblicato online. Quindi l’uomo arrestato ieri pomeriggio è fortemente indiziato di essere l’autore anche di questa rapina –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it