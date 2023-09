Polizia, Arrestato un uomo per tentate lesioni gravi e porto abusivo di armi

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Nella serata del 12 settembre u.s. personale della Polizia di Stato in forza all’U.P.G.S.P. della Questura di Teramo traeva in arresto un uomo di anni 42, che dovrà rispondere del reato di tentate lesioni gravi e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere – Nello specifico l’uomo, al culmine di una lite avvenuta per motivi di gelosia, aggrediva fisicamente la propria compagna con calci e pugni – aggiunge la nota pubblicata. Non pago della violenza, lo stesso la feriva con armi improprie, fin quando la donna riusciva a divincolarsi e fuggire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’uomo non demordeva nel suo intento e, brandito un coltello dalla lama affilata lunga oltre 30 cm. Tentava di inseguirla, ma veniva fermato dal tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, nel frattempo giunto sul posto allertato dai vicini di casa – si legge sul sito web ufficiale. Gli operatori intervenuti riuscivano, con non poche difficoltà, a disarmare il soggetto ed a renderlo inoffensivo – recita il testo pubblicato online. Lo stesso veniva tratto in arresto per i reati summenzionati – precisa il comunicato. Nel corso della giornata del 13 settembre l’arresto veniva convalidato dall’Autorità Giudiziaria procedente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

