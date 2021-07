Polizia, Atri: arrestato dalla Polizia di Stato 45 enne per spaccio

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Teramo:

Nel pomeriggio di ieri poliziotti del Commissariato di P.S. di Atri hanno arrestato un 45 enne,C.R. di origini pugliesi, trovato in possesso presso l’abitazione di Atri, in cui viveva da alcuni mesi, di sostanze stupefacenti di vario genere e qualità. I sospetti comportamenti dell’uomo nel corso della sua permanenza nella cittadina atriana non erano passati inosservati agli occhi degli investigatori del Commissariato che, raccolti elementi nel corso delle attività di osservazione avviate nei giorni passati, hanno sorpreso l’uomo con diversi quantitativi di stupefacente, un bilancino per la pesatura della stessa e materiale per il confezionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stato trovato in possesso di 68 grammi di hashish, 170 grammi di marjiuana e un trita erba, rinvenuti tra la cappa del camino e il muro, nonché di quattro ovuli di cocaina nascosti in cantina – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, sono state trovate anche tre pistole apparentemente riproducenti vere armi comuni da sparo, munite di proiettili a salve, verosimilmente utilizzate nell’ambito dei traffici illeciti dell’uomo – recita il testo pubblicato online. Tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di non modica quantità di stupefacente è stato anche denunciato per detenzione illegale di armi – aggiunge la nota pubblicata. Al momento è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida – viene evidenziato sul sito web.

