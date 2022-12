Polizia, ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLO SPACCIO: UN ARRESTATO E UN DENUNCIATO

- Advertisement -

Continua l’ attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti – La Squadra Volante ha arrestato un cittadino marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. Durante il quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, nell’area a ridosso della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, gli agenti, con il supporto dell’ Unità Cinofila antidroga, hanno controllato alcuni giovani che sostavano davanti ad un bar uno dei quali, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi – Il giovane, un 24enne originario del Marocco, è stato fermat e trovato in possesso di un bilancino di precisione, denaro in contante (135 euro) nonché un involucro contenente 3,5 grammi di hashish. Nel contesto, un suo connazionale 19enne, è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish e denaro in contante probabile ricavato dell’ attività di spaccio – riporta testualmente l’articolo online. È stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 24enne è stato denunciato – recita il testo pubblicato online. Nel corso della medesima attività, un cittadino comunitario è stato segnalato all’ Autorità Amministrativa poiché trovato in possesso di uno spinello – aggiunge testualmente l’articolo online. La stessa segnalazione ha riguardato anche altre due persone, controllate nel quartiere Rancitelli da Squadra Volante e Reparto Prevenzione Crimine e trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. #spaccio #arresto #nodrugs #antidroga

