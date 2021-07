Polizia, AVEZZANO: ESEGUITO ARRESTO DI UN CITTADINO STRANIERO

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha dato seguito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, nei confronti di un cittadino marocchino, 36enne irregolare sul territorio nazionale, autore di numerosi reati in materia di stupefacenti, rapine, lesioni personali e evasione che avevano destato notevole allarme sociale presso la comunità Marsicana – si legge sul sito web ufficiale. L’uomo, al termine dell’espiazione della pena prevista il 13.08.2022, verrà altresì sottoposto al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a titolo di misura di sicurezza in ragione dell’accertata persistente pericolosità sociale del condannato – riporta testualmente l’articolo online. Il cittadino extracomunitario, rintracciato presso una Casa di Accoglienza della città, ove era ristretto in regime di misura alternativa alla detenzione, dopo le formalità di rito è stato tradotto in carcere a disposizione dell’A.G. procedente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Questura di L’Aquila e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it