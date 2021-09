Polizia, Avezzano, eseguito ordine di carcerazione nei confronti di un avezzanese e notificato il provvedimento della libertà vigilata ad un marsicano.

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Nella giornata odierna, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione di anni 2 e mesi 3 nei confronti di un uomo di anni 62, pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. L’uomo già espiava la pena in regime di detenzione domiciliare quale misura alternativa al carcere a causa del suo precario stato di salute – Recentemente però, a seguito di una nuova visita medico-legale disposta dall’Autorità Giudiziaria è emerso un quadro clinico notevolmente migliorato rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti tali da consentire la compatibilità dell’espiazione della pena in regime carcerario – riporta testualmente l’articolo online. Le complesse indagini svolte dagli investigatori del Commissariato avevano permesso di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti dell’uomo che in diverse occasioni si era reso autore del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto dall’equipaggio della Volante presso la Casa Circondariale di Lanciano – recita il testo pubblicato online. Inoltre, nella giornata del 20 corrente mese, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano ha notificato la prosecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un uomo di anni 44 in ragione della sua concreta e attuale pericolosità sociale – si apprende dalla nota stampa. L’uomo in passato si era reso autore di reati contro la persona e il patrimonio – riporta testualmente l’articolo online. In forza della misura di sicurezza inflitta, il pregiudicato quarantaquattrenne dovrà continuare a rispettare rigide prescrizioni limitative della sua libertà personale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

