Polizia, comunicato: La Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo

Polizia, ultimissima dalla Questura di Chieti:

Nella mattinata odierna, 29 settembre 2023, ha avuto luogo la tradizionale cerimonia per la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, arricchita dall’iniziativa profondamente sentita del “Familiy Day”, intesa come occasione di incontro tra il personale ed i propri familiari nei luoghi di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. San Michele Arcangelo, vincitore nella lotta del bene contro il male, fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La ricorrenza di questa importante festività è da sempre una significativa occasione di incontro per tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Questura di Chieti che consente di accrescere il senso di appartenenza all’istituzione in cui quotidianamente espleta il proprio servizio – La cerimonia, svoltasi all’interno della Caserma Spinucci, con la presenza di personale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ha avuto quali momenti principali la deposizione da parte del Questore Francesco De Cicco della corona in memoria dei Caduti della Polizia di Stato e la consegna dei riconoscimenti premiali ai dipendenti che si sono distinti per meriti di servizio

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Questura di Chieti e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it