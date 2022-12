Polizia, comunicato: LA POLIZIA DI STATO CONTROLLA I CANTIERI ED ESEGUE UN ORDINE DI CARCERAZIONE

- Advertisement -

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

Ieri mattina, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo in un cantiere sulla A/14. Durante un servizio di vigilanza stradale, gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord hanno effettuato il controllo in uno dei cantieri attualmente attivi sull’autostrada A14,nel tenimento del Comune di Silvi – precisa la nota online. Nella circostanza è stato accertato che il dipendente di una ditta operante sul cantiere era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Milano, dovendo espiare la pena di mesi tre di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

