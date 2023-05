Polizia, comunicato: LA POLIZIA DI STATO INDIVIDUA COPPIA CHE CONSEGNAVA DROGA CON BICI ELETTRICA E CON MONOPATTINO

- Advertisement -

Nell’ ambito dei controlli antidroga disposti nel centro cittadino dal Questore Luigi Liguori, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha individuato un uomo di 43 anni ed una donna di 41, entrambi pescaresi, disoccupati e con precedenti penali, che sono risultati dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. I due, per evitare controlli, utilizzavano per le consegne della droga una bici elettrica ed un monopattino – Gli investigatori hanno individuavato un B&B quale base operativa dei due indagati, all’interno del quale sono state rinvenute svariate dosi di cocaina e crack oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ancora sporco di droga ed appunti su clienti e contabilità. Nel corso della perquisizione, sono stati altresì trovati 11 boccette di metadone tenute dai due senza alcuna certificazione medica che ne giustificasse il possesso a titolo terapeutico – recita il testo pubblicato online.

