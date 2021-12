Polizia, comunicato: L’AQUILA : A/24 SOCCORSA POIANA SULLA CORSIA DI SORPASSO

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

Questa mattina, verso le 10.00, il Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di L’Aquila ha ricevuto la segnalazione di un volatile che si trovava lungo l’autostrada A/24, in direzione di Teramo, tra l’uscita di Colledara e la barriera autostradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Altri utenti hanno segnalato la presenza dell’animale che non riusciva a volare, ma si spostava lungo la carreggiata, rischiando di essere investito – recita il testo pubblicato online. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila si sono posti alla ricerca di quello che è risultato essere una ”poiana” (buteo buteo), intercettandola, dopo venti minuti, al km.140,700, rannicchiata vicino al guard rail della corsia di sorpasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno fermato il traffico e si sono avvicinati al volatile che, spaventato, ha allargato le ali tentando di prendere il volo e dirigendosi verso il centro dell’autostrada, senza riuscire a scappare – Gli agenti infatti lo hanno catturato, utilizzando una pettorina del Kit di alta visibilità in dotazione agli operatori della Polizia Stradale, nella quale è stato avvolto con molta cautela e messo al sicuro – recita il testo pubblicato online. Consegnata quindi ai Carabinieri Forestali del Comando Parco di Crognaleto che la attendevano alla barriera autostradale, la malcapitata poiana è stata ricoverata presso il centro di recupero volatili di Montesilvano (PE).

