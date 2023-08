Polizia, comunicato: L’AQUILA – CONTROLLI DELLA VELOCITA’ SU A/24 – LA POLIZIA DI STATO CONTRAVVENZIONA UN UTENTE CHE VIAGGIA AD OLTRE 200 KM/H

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Dall’inizio del mese di agosto, sono stati intensificati i controlli per contrastare la velocità pericolosa in autostrada, considerato il notevole flusso veicolare dovuto agli esodi estivi e la necessità di garantire sempre più la sicurezza degli utenti della strada – Numerosi, quindi, i servizi di controllo attuati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila che hanno operato anche nell’ambito della campagna “SPEED”, organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network, rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, promossa dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno – aggiunge testualmente l’articolo online. Negli ultimi 5 giorni, grazie alle apparecchiature elettroniche in dotazione per il rilevamento della velocità che utilizzano il sistema autovelox, sono state accertate 54 infrazioni per superamento dei limiti previsti, che prevedono una sanzione da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi – precisa il comunicato. Complessivamente saranno decurtati 100 punti dalla patente dei trasgressori – precisa il comunicato. Nella giornata di lunedì 7 agosto, è stata registrata la velocità record di 208 Km/h, conseguente ad una pericolosissima condotta di guida di un utente, a cui verrà sospesa la patente di guida da 6 a 12 mesi, saranno detratti 10 punti al titolo di guida e sarà elevata una sanzione amministrativa che va da 845 a 3.382 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

