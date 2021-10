Polizia, comunicato: L’Aquila- denunciato minorenne fermato con sostanza stupefacente

Polizia, ultime dal sito:

Sabato scorso, durante un mirato servizio di polizia giudiziaria volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, espletato nelle adiacenze delle scuole e delle “comunità per i minorenni” del Capoluogo, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di L’Aquila procedeva al controllo di un ragazzo italiano di 17 anni, che si aggirava con fare sospetto in una via periferica – si legge sul sito web ufficiale. Il minorenne, che dava risposte evasive agli operanti sul suo comportamento, veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 24 grammi di hashish e di un bilancino di precisione – Il giovane, pertanto, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato ad una comunità per minori aquilana dove risiede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

