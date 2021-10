Polizia, comunicato: L’AQUILA- DUE CITTADINI ALBANESI CATTURATI E DENUNCIATI PER FURTO IN UN SUPERMERCATO

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

Nella giornata del 12 u.s. personale della Squadra Volante è stato chiamato al 113 di furto consumato presso il Supermercato “Maxi Futura” di Sassa Scalo – Dalle prime indagini l’equipaggio individuava immediatamente gli autori del furto consumato di liquori e scatolame avvenuto all’interno del supermercato, in quanto all’arrivo dell’equipaggio uno dei malviventi è stato fermato dagli operanti dal personale dell’esercizio commerciale mentre un altro si era dato a precipitosa fuga – viene evidenziato sul sito web. Il personale di polizia intervenuto, dopo una rapida battuta in zona, riusciva comunque a rintracciare il suo complice che si nascondeva tra muri e stradine limitrofe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalle informazioni acquisite dal direttore del supermercato, al recupero di precedenti denunce e alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile, con una rapida attività di indagine, imputare ai malfattori anche altri furti avvenuti negli ultimi giorni ai danni dell’esercizio commerciale e di altri supermercati di zona – Infatti, anche in altri episodi criminosi, gli stessi autori depredavano i supermercati di liquori e scatolame, ed è stato possibile nel corso di perquisizione recuperare la merce per un valore complessivo di quasi mille euro – riporta testualmente l’articolo online. I due uomini, un ventitrenne e un trentenne, entrambi albanesi, per commettere i loro furti utilizzavano sempre un’autovettura presa a noleggio, la quale è stata sequestrata e sarà riconsegnata al legittimo proprietario, mentre la merce recuperata è stata tutta restituita ai supermercati aquilani – aggiunge la nota pubblicata. Il più giovane dei due,soggetto già con precedenti penali ed espulso dall’Italia, a seguito di tempestiva procedura dell’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato al C.P.T. di Brindisi per la successiva espulsione forzata dal territorio nazionale – si apprende dalla nota stampa.

