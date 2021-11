Polizia, comunicato: L’AQUILA : OPERAZIONE ANTIDROGA “ MAGNETIC BOX”: LE INCESSANTI RICERCHE DEI POLIZIOTTI DELLA SQUADRA MOBILE DELL’AQUILA PORTANO ALL’ARRESTO DI ALTRI DUE INDAGATI.

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Le intense ricerche di tutti gli indagati nell’ambito dell’operazione “ MAGNETIC BOX” fanno salire a 9 il numero di arresti e continueranno con la stessa solerzia per assicurare tutti i ricercati alla giustizia – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio del 2 novembre, personale della Squadra Mobile dell’Aquila, notificava l’ordinanza di misura cautelare nei confronti del 37enne cittadino kosovaro, ritenuto il capo dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, smembrata il 26 ottobre u.s. L’uomo, unitamente ad altri quattro destinatari di misura cautelare, si era reso irreperibile sin dal giorno dell’esecuzione delle stesse, poiché fuggito in Kosovo – aggiunge testualmente l’articolo online. Attraverso un attento monitoraggio dei voli in ingresso in Italia dagli aeroporti di Tirana “Madre Teresa” (Albania) e da quello di Pristina “Adem Jashari” (Kosovo), gli investigatori della Polizia di Stato accertavano che il rientro del catturando era previsto per il giorno 02 novembre u.s. Ad attenderlo all’uscita passeggeri dell’aeroporto di Ciampino (RM), in quest’occasione non c’erano però amici o familiari, ma il personale della Squadra Mobile aquilana che unitamente ai poliziotti della Polizia di Frontiera, notificavano allo stesso il provvedimento restrittivo associandolo di seguito al carcere romano di Regina Coeli – aggiunge la nota pubblicata. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari anche un 21enne albanese, individuato in questo capoluogo dagli investigatori della Sezione Antidroga, anch’esso colpito da misura ristrettiva emessa dal G.I.P. del Tribunale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Le ordinanze di misure cautelari furono emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e della Procura della Repubblica di L’Aquila, nei confronti di 12 indagati – precisa il comunicato.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it