Polizia, comunicato: L’AQUILA: OPERAZIONE “HELLO BROSS” ARRESTATO CAPO CLAN

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

CAPO CLAN DELLA MAFIA NIGERIANA VIENE CONDOTTO A FIUMICINO DALLA POLIZIA BELGA: LA POLIZIA DI STATO LO RICEVE E LO METTE IN CARCERE IN ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE DELL’OPERAZIONE “HELLO BROSS” In data odierna la Polizia di Frontiera di Fiumicino ha tratto in arresto un uomo, classe1982, colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa alla nota operazione “Hello Bross”, condotta dalla Squadra Mobile di L’Aquila coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. L’indagato è stato riconosciuto come il “Chairman del Forum” di Bari, ovvero il capo clan di Bari, durante il periodo delle indagini ed aveva rapporti diretti con i vertici dell’organizzazione – L’arresto è stato reso possibile grazie alla Direzione Centrale della Polizia Criminale che ha veicolato l’interlocuzione tra la polizia Belga che ha individuato l’indagato e la Squadra Mobile di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Oggi l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di L’Aquila per il proseguimento del procedimento penale in corso –

