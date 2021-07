Polizia, comunicato: L’AQUILA – personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni nei confronti di due minori

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Personale della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila ha dato esecuzione ad un provvedimento di allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nei confronti delle due figlie, minorenni, di una donna romena di 38 anni residente a L’Aquila – Il dispositivo è stato eseguito lo scorso 24 luglio, in collaborazione con i servizi sociali di L’Aquila e supportato dal personale della Squadra Mobile di Roma e del Servizio Centrale Operativo attraverso l’impiego di sofisticate apparecchiature tecniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La donna si era resa irreperibile pochi giorni prima l’emissione del provvedimento giudiziario, portando con sé le due bambine – si apprende dalla nota stampa. L’impossibilità rappresentata da parte dei servizi sociali di procedere all’esecuzione del dispositivo ha reso necessario l’intervento del personale specializzato della Squadra Mobile aquilana, anche in conseguenza della pericolosità della situazione vista l’improvvisa scomparsa della donna e delle sue bambine – Sono scattate immediate indagini al fine di rintracciare le minorenni sottratte dalla madre – recita la nota online sul portale web ufficiale. La raccolta di testimonianze tra i parenti e vicini della donna ed una attenta attività di ricerca attraverso operazioni tecniche per l’individuazione del cellulare della cittadina romena, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti nelle ultime settimane della donne e delle due figlie fino alla definitiva loro individuazione a Roma, in un’abitazione di una connazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La difficile decisione del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila di procedere alla separazione delle due minori dalla loro madre è scaturita a seguito di problemi di varia natura e di un ostinato atteggiamento non collaborativo della donna con i servizi sociali – precisa il comunicato. L’intera e delicata attività svolta dagli investigatori, che ha consentito di consegnare le minorenni ai servizi sociali, ha sempre posto in primo piano l’interesse e la tutela delle due bambine che verranno avviate ad un percorso riabilitativo – riporta testualmente l’articolo online. Massima è l’attenzione da parte delle Forze di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria a tutti quegli episodi che minano l’incolumità di vittime vulnerabili, quali le donne e i bambini, soprattutto in questo particolare periodo storico che genera situazioni di convivenza forzata a causa della pandemia in corso – aggiunge testualmente l’articolo online.

