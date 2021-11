Polizia, comunicato: L’AQUILA : POLIZIA DI STATO: GIOVANE RUMENO SFUGGE ALL’ARRESTO RENDENDOSI LATITANTE PER SETTE ANNI E IERI SI E’ PRESENTATO SPONTANEAMENTE IN CARCERE.

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Un cittadino rumeno, ricercato dalla polizia aquilana dal 2014, si e’ presentato spontaneamente al carcere “Le Costarelle” ponendo fine alla sua latitanza – viene evidenziato sul sito web. Lo straniero ritenuto responsabile, unitamente al fratello e a un terzo connazionale, di rapina, estorsione e una serie di furti commessi in danno di esercizi commerciali nel capoluogo, era riuscito all’epoca a far perdere le proprie tracce mentre il fratello ed il complice venivano arrestati – precisa il comunicato. Ieri sera, poco dopo le 20, gli uomini della squadra mobile, che all’epoca erano riusciti con una laboriosa attività di indagine a raccogliere numerosi elementi a carico dei tre stranieri, sono rimasti sorpresi dalla telefonata ricevuta dal personale del carcere aquilano che li avvisava dell’insolita ed inaspettata visita dell’uomo – recita il testo pubblicato online. Dopo aver verificato che il provvedimento restrittivo fosse ancora in atto gli investigatori raggiungevano l’istituto penitenziario per la consegna del provvedimento restrittivo, notificato al giovane rumeno dal personale del carcere – si apprende dalla nota stampa.

