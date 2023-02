Polizia, comunicato: OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO DELLA STRADA PARCO: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA DUE PERSONE

- Advertisement -

La Squadra Mobile di Pescara ha eseguito le misure cautelari della custodia in carcere di due persone gravemente indiziate di essere rispettivamente il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio di Walter Alby e del tentato omicidio di Luca Cavallito, commessi il 1° agosto 2022, presso il bar del Parco di questo capoluogo – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un pescarese e di un uomo di origini calabrese, residente a Teramo ma che è stato rintracciato a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Le complesse indagini, svoltesi nell’arco di 4 mesi, hanno permesso di addivenire all’esaustiva ricostruzione dei rapporti tra le vittime e gli indagati attinti dalle odierne misure e del contesto criminale in cui è maturato il delitto – riporta testualmente l’articolo online. Il movente oggetto della ricostruzione lascia trasparire un quadro articolato, integrato da ingenti affari economici illeciti, prestiti di denaro non onorati, impegni non mantenuti e operazioni transoceaniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dal Procuratore Capo Giuseppe Bellelli e dal Questore Luigi Liguori.

