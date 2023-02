Polizia, comunicato: OPERAZIONE AD ALTO IMPATTO A MONTESILVANO E PESCARA

- Advertisement -

Operazione interforze ad alto impatto questo pomeriggio, a Montesilvano e Pescara – Più di 100 operatori della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali sono stati impiegati per prevenire e contrastare la criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati contro la persona, ai reati predatori e allo spaccio di droga – I servizi che sono stati disposti dal Questore Luigi Liguori a seguito della riunione presieduta nei giorni addietro dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo hanno portato all’ arresto di 6 persone e altre 3 sono state segnalate all’ Autorità Giudiziaria – si apprende dal portale web ufficiale. Sequestrati 9 kg di droga – viene evidenziato sul sito web. Controllati 11 esercizi commerciali ed effettuati 27 posti di controllo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intera operazione è stata seguita dall’alto dal personale dei Nuclei Elicotteristi delle tre forze di polizia – si apprende dal portale web ufficiale. La Sala Operativa della Questura ha potuto seguire in diretta le fasi salienti attraverso le immagini riprese dal Reparto Volo della Polizia di Stato – recita il testo pubblicato online.

