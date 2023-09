Polizia, comunicato: VIA ATERNO: UOMO DENUNCIATO PER RICETTAZIONE DI UN’AUTO RUBATA

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Nel pomeriggio del 4 settembre è stata rinvenuta, nei pressi dell’ ex cementificio, un’utilitaria rubata circa un mese fa in provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. A fare il ritrovamento la Squadra Volante impegnata nel pattugliamento della zona – si legge sul sito web ufficiale. Il veicolo era in un tratto di strada sterrata, ai margini della struttura abbandonata ed aveva il motore ancora caldo – recita il testo pubblicato online. Un luogo nascosto che si raggiunge tramite un varco posto sulla via Aterno – riporta testualmente l’articolo online. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre si allontanava dal vecchio opificio e lo hanno trovato in possesso di un paio di chiavi risultate essere dall’ auto rubata – Per questo è stato denunciato per il reato di ricettazione e il veicolo è stato riconsegnato al proprietario – #furtoauto #controllodelterritorio #pattugliamento #ricettazione

